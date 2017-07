Trainer Red Flames opgetogen na zege tegen Rusland: “Perfecte voorbereiding op EK achter de rug”

De Red Flames hebben dinsdagnamiddag in Denderleeuw hun voorbereiding op het EK vrouwenvoetbal afgesloten met een droge en verdiende 2-0 zege tegen Rusland, eveneens een EK-ganger.

Een stevige opsteker voor de selectie van bondscoach Ives Serneels, na de zware 7-0 nederlaag in en tegen Spanje (FIFA 13) en de 2-0 nederlaag van vrijdag in Montpellier tegen Frankrijk (FIFA 3). Voordien was de voorbereidingscampagne in Leuven gestart met een knap 1-1 gelijkspel tegen vicewereldkampioen Japan (FIFA 6). “Het is natuurlijk plezant om met een goed resultaat af te sluiten, want dat geeft nog wat extra motivatie voor het EK”, vertelde de bondscoach na de wedstrijd. “Het belangrijkste was echter om negentig minuten te laten zien dat we voetballend vermogen hebben. Zoals ik het zie, hebben we een perfecte voorbereiding achter de rug. In die wedstrijd tegen Spanje hebben we twee à drie klappen tegen ons gezicht gekregen. Toen hadden we een mindere dag tegen een topploeg. Nadien hebben we samengezeten met de speelsters om daaruit te leren. Vrijdag tegen Frankrijk stond de organisatie er weer en vandaag zat het voetballend goed. Deze groep is er klaar voor.”

De Russinnen kwamen dinsdag niet al te sterk voor de dag in Denderleeuw. De Red Flames grepen hen meteen bij de keel en zetten nog voor de rust reeds de 2-0 eindstand op het bord, een score die nog hoger had kunnen oplopen. “We moeten inderdaad nog efficiënter worden in de buurt van de zestien, dat is een werkpunt”, bekende Serneels, die de nadruk legde op het positieve hij gezien had. “We zaten meteen goed in de wedstrijd, creëerden kansen en hadden nog meer kunnen scoren. We hadden een goeie dag tegen een ploeg van ons niveau.”

De Red Flames lijken dus klaar voor het EK, dat ze zondag in Doetinchem starten tegen Denemarken. Ook op het vlak van blessures hoeft de bondscoach zich niet al te veel zorgen te maken. Heleen Jaques, vaste waarde achterin, en Elke Van Gorp hebben nog last van respectievelijk een schouder- en bilkwetsuur, maar zij geraken beiden normaal gezien speelklaar voor zondag. Achter de naam van Laura Deloose staan er wel meer vraagtekens. Zij is twijfelachtig met een blessure aan de rechtervoet.”