Bouhanni bokst Quick Step’er in volle koers, maar komt er goedkoop vanaf

Cofidis-sprinter Nacer Bouhanni had al geen al te beste reputatie en die zal er na de Touretappe van vandaag niet beter op worden. De Franse Algerijn kreeg ruzie met Jack Bauer van Quick Step Floors nadat die laatste een duwtje uitdeelde en op beelden die op sociale media circuleren is te zien hoe hij een slag uitdeelt aan de man uit Nieuw-Zeeland. De jury oordeelde echter dat een tijdstraf van één minuut en een boete van 200 Zwitserse frank volstond.

Bij Quick Step waren ze niet te spreken over de actie van Bouhanni. “Hij deelde een zware klap uit aan Bouhanni en daardoor zaten we niet meer samen”, zei Philippe Gilbert. Ook Kittel had het gezien: “Wat Bouhanni deed is niet echt iets voor een gentleman. Normaal hou je je handen op het stuur...”

Omdat het incident zich voordeed op 7,3 kilometer van de streep en de sprint dus nog niet in volle voorbereiding was, toonde de jury zich mild. Volgens hen werd niemand in gevaar gebracht.

Eén week geleden nog stond de Tour op zijn kop toen wereldkampioen Peter Sagan uitgesloten werd door de jury nadat hij Mark Cavendish ten val bracht door zijn elleboog uit te steken. Dat incident gebeurde echter in volle sprint.