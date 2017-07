Hun brein is vaak niet groter dan een pindanoot, maar wat duiven, kraaien, eksters en reigers ermee uitvogelen is ongezien. Zo kunnen ze perfect een schilderij van Picasso onderscheiden van een Monet, en gebruiken ze popcorn om vissen te vangen en auto’s om noten te kraken. De knapste trucs en skills van onze gevederde vrienden staan beschreven in het nieuwe boek ‘De Genialiteit van Vogels’.