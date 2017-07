Antwerp wint ook vijfde oefenduel

Antwerp heeft ook de vijfde partij in de voorbereiding winnend kunnen afsluiten. In Hamme werd het tegen een makke en haast kansloze tegenstand 0-2, na goals van Owusu en Camus.

Antwerpcoach Laszlo Bölöni opteerde in Hamme voor min of meer het basiselftal dat hij lijkt te willen klaarstomen voor de competitiestart thuis tegen Anderlecht, alhoewel er uiteraard nog heel wat gaat veranderen aan en in de kern van de Great Old. Maar toch: jongens als pakweg Duplus, weer aanvoerder en andermaal op de rechtsachter (startend), en Haroun lijken op de beide oren te mogen slapen. Ook aanwinst Randriambololona vergaarde zijn eerste speelminuten sinds zijn komst naar de Bosuil deze week. Nieuwkomer Jaadi, in Cappellen zeker niet de pannen van het dak spelend en aan de rust in de kleedkamer gelaten, kreeg een stevige herkansing, en greep die ook.

Onder het toeziend oog van sterke man bij Antwerp Paul Gheysens en zijn gevolg had Antwerp meteen overwicht tegen de Oost-Vlamingen, die nog maar vier trainingen in de benen hadden en eerder al een 0-8 om de oren kregen van Lokeren. Deurnese pogingen bij de vleet, maar de bal ging maar niet tussen de palen. Owusu was voor de rust nog het dichtst bij de 0-1. Ook net na de koffie trof de spits ei zo na raak. Camus zag zijn streep maar net overvliegen. Maar dan derde keer goede keer voor Owusu en na een eenvoudige tik 0-1. Niet veel later schoof Camus van ver en op vrijschop de 0-2 voorbij de alweer flaterende Vanhaver. Jezina hield dan weer de nul op het bord. Antwerp zocht nog meer goals, maar de kermis bleef uit.

ANTWERP: Debaty (46’ Jezina), Duplus, Biset (46’ Daeseleire), Kone, Corryn (63’ Vansteenkiste), Haroun (63’ Omolo), Hairemans, Jaadi (72’ Achter), Dequevy, Randriambololona (46’ Camus), Owusu (63’ Vleminckx).

DOELPUNTEN: 59’ Owusu 0-1, 62’ Camus 0-2.