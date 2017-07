Ryanair-baas waarschuwt: “Na Brexit maanden geen enkele vlucht mogelijk tussen Verenigd Koninkrijk en Europese Unie”

Als de bestaande akkoorden op vlak van Europese luchtvaart niet worden veranderd voor Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat, dan zullen er tot maanden na de Brexit geen vluchten tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU kunnen plaatsvinden. Dat zei Ryanair-topman Michael O’Leary maandag in het Europees Parlement.

“De luchthaven van Heathrow zal worden verlaten, zomervakanties zullen worden geannuleerd en de hele Ryanair-vloot zal verhuizen naar de Europese Unie”, aldus Michael O’Leary.

Open Skies

De huidige ‘Open Skies’-overeenkomst laat Europese luchtvaartmaatschappijen toe om in elkaars landen te opereren. Maar in tegen tegenstelling tot heel wat andere sectoren kan de luchtvaart niet stoelen op de regels van de Wereldhandelsorganisatie, de organisatie die toeziet op de naleving van afspraken over de handel tussen landen. “Daarom is het nodig, maar tegelijk onmogelijk om voor de Brexit een nieuw akkoord te sluiten. De enige goede optie is dus dat Groot-Brittannië in de EU blijft.”

O’Leary sprak gisteren voor de Commissie Vervoer en Toerisme in Brussel. “Er is een grote kans - en we zullen ermee moeten omgaan - dat er in de weken en maanden na 29 maart 2019 (de dag waarop de Britten uit de EU stappen, nvdr.) geen enkele vlucht tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa zal kunnen plaatsvinden.

O’Leary ziet het somber in. “Er zal geen interim-overeenkomst komen, er zal geen wettelijke basis gelegd zijn... Wij en andere maatschappijen zullen vluchten schrappen, we zullen genoodzaakt zijn om vakanties van de mensen te annuleren.”

29 maart 2019 is de deadline waarop Groot-Brittannië de EU moet verlaten. Als er op dat moment geen Brexit-deal overeengekomen is, zullen de Britten eruit moeten stappen zonder. Een zogenaamde ‘Harde Brexit’.

“Luchtvaart zal zo lang niet wachten”

De Europese Commissie - die de Brexit-onderhandelingen voert namens de EU - weigert om ook maar iets te bespreken voordat er een overeenkomst is over de rechten van de burgers en de rekening van de Brexit. De volgende ronde onderhandelingen daarover zullen volgende week in Brussel plaatsvinden. “De luchtvaart zal niet wachten tot maart 2019”, aldus O’Leary. “We hebben ten laatste tegen september 2018 een duidelijk wettelijk kader nodig. Anders zijn we weg. Maar ik denk dat zoiets onmogelijk is omdat de EU geen goodwill vertoont naar de Britten toe. Als de Fransen en de Duitsers de Britten iets kunnen lappen, zullen ze dat niet laten. Het zal een echt zootje worden. De Brexit zal een van de grootste economische zelfmoordbrieven in de geschiedenis worden.”