‘Neuzekesoorlog’ haalt BBC-website

Gent - De heropflakkering van de Neuzekesoorlog is niet alleen nieuws in eigen land. Gisteren werden de beelden van het incident van enkele dagen geleden geplaatst op de website van de Britse openbare omroep BBC.

De jongste aflevering van de zogenaamde neuzekesoorlog, waarbij verkoper Younes Benzaza een emmer water gooide naar zijn concullega Carl Demeestere, werd gisteren een beetje wereldnieuws. Een reporter van de website van de BBC werkte de afgelopen weken aan een reportage over “het snoepje dat een stad verdeelde”. Daarin vertelden de twee handelaars dat de oorlog voorbij was en dat de vrede was teruggekeerd naar de Groentenmarkt. Maar in laatste instantie moest de reportage worden aangepast en werd de recentste verwikkeling aan de video toegevoegd. “Normaal zouden we deze reportage pas over enkele weken lanceren”, zegt BBC-reporter Suzanne Van Hooymissen. Daar heeft de actualiteit nu anders over beslist.

