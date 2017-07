Het leger vindt geen rekruten meer, en dat kan grote gevolgen hebben

Elk jaar gaan er tot tweeduizend ervaren militairen met pensioen, en het wordt almaar moeilijker om die vrijgekomen plaatsen opnieuw in te vullen. “Hadden we vroeger per vacature te kiezen uit drie à vier rekruten, houden we vandaag na selectie slechts één kandidaat over. Soms zelfs niemand”, zegt legerstafchef Marc Compernol. Gevolg: binnen Defensie dreigen gaten te vallen. “Waardoor de reddingshelikopters van de luchtmachtbasis in ­Koksijde straks aan de grond moeten blijven.”

Het zijn moeilijke tijden voor Defensie. Het leger kreunt niet alleen onder de forse besparingen, maar wordt ook geconfronteerd met een ongeziene pensioneringsgolf. “De komende acht jaar gaat bijna de helft van alle huidige militairen met pen­sioen”, zegt Marc Compernol, de grote baas van het Belgische leger.

Legerstafchef Marc Compernol. Foto: Photo News

Daardoor dreigen op verschillende plaatsen – ook binnen het officierenkader – postjes oningevuld te blijven. Defensie heeft dit jaar budget om bijna 1.200 mensen aan te werven. “Maar een monteur die al 35 jaar aan onze F-16’s sleutelt, is niet zomaar te vervangen door een jong iemand met weinig ervaring. Bovendien is er sinds een tijdje veel minder interesse voor vacatures bij het leger”, zegt Compernol. “De afgelopen jaren hadden we per betrekking vaak zeven à acht kandidaten. Na onze selectieprocedures bleven daar drie à vier mensen van over, uit wie we konden kiezen. Vandaag houden we vaak maar één kandidaat over, soms zelfs niemand.”

Onderzoek naar populariteit

Waarom het leger plots minder populair is? “We zijn een onderzoek gestart”, zegt de legerstafchef. “Is het misschien het pensioendebat, waardoor militairen langer moeten werken? Weegt de nakende beslissing over de sluiting van verschillende legerkazernes door, waardoor mensen vandaag niet zeker zijn waar ze worden tewerkgesteld? Of zijn het de patrouilles op straat, die jonge kerels misschien niet zo uitdagend vinden?”

De nieuwe NH-90, de vervanging van de Seaking. Foto: Photo News

Wat de reden ook is: Defensie wil ze snel kennen, want de toestand dreigt ernstig te worden. Hier en daar worden de eerste gaten zichtbaar. Zo dreigt onder meer de hulpverlening boven zee in gevaar te komen. Want de luchtmachtbasis van Koksijde, waar de reddingshelikopters staan, valt straks zonder monteurs, luchtverkeersleiders en wettelijk verplichte brandweerlui. Zij gaan zo goed als allemaal met pensioen. “En zonder hen kan er in Koksijde geen helikopter opstijgen of landen”, benadrukt Compernol. “Gelukkig vinden we ook een aantal militairen bereid om vrijwillig hun loopbaan te verlengen, en nog niet meteen met pensioen te gaan.”