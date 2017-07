Versnick heeft nog lange lijst betaalde mandaten, en dat vindt Open VLD geen probleem

Zijn gebrek aan integriteit deed hem de das om als gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, maar de rol van Geert Versnick (60) is nog lang niet uitgespeeld. De mandatenkoning van Open VLD blijft voorlopig op post bij het gros van zijn betaalde posten. “Zijn bestuurskunde is nooit in vraag gesteld”, zegt zijn partij.

Na zijn ontslag als Oost-Vlaams gedeputeerde moet Geert Versnick (Open VLD) nog niet meteen op zoek naar een nieuwe job. Hij kan voorlopig nog altijd terugvallen op zijn negen betaalde mandaten bij allerhande intercommunales en verenigingen.

Versnick kwam de voorbije dagen in het oog van de storm door zijn onnodige tussenstoppen en hoge onkostennota’s in Bangkok, allemaal op kosten van de belastingbetaler. Zijn uiteindelijke ontslag als gedeputeerde juichte Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten meteen toe. “Juiste beslissing, integriteit is belangrijk”, benadrukte ze. Maar intussen blijft Versnick op allerhande ­andere mandaten wel op post als politiek afgevaardigde voor Open VLD.

Goedbetaalde mandaten

Op een aantal belangrijke strategische functies houdt Versnick nog altijd mee de touwtjes in handen: hij blijft bijvoorbeeld op post als bestuurder bij de grote ­intercommunales Intermixt en Publi-T en bij netbeheerders Eandis en Elia. Die hoge en goedbetaalde mandaten heeft hij, rechtstreeks of onrechtstreeks, te danken aan zijn partij. Ook in die functies wordt rekening ­gehouden met de politieke evenwichten. “Ze worden dan ook ­altijd afgesproken in de hogere echelons van politieke partijen”, zegt een bestuurslid.

Politiek vaarwel gezegd

Open VLD speelt daar ook ­gewoon open kaart over. “Zijn bestuurskunde is nooit in vraag gesteld”, zegt Laure Stuyck, woordvoerster van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten. “Hij is een goed bestuurder. Dat is een serieuze verantwoordelijkheid. Hij kiest nu daarvoor en zegt de politiek definitief vaarwel.”

Versnick nam inderdaad begin april, mede onder druk van Rutten, al ontslag als gemeenteraadslid in de stad Gent. Nu neemt hij ook afscheid als gedeputeerde in de provincie. “Sommige van zijn mandaten zullen dus wegvallen omdat ze gelinkt zijn aan zijn functie als deputé”, benadrukt Open VLD. Langzaam maar zeker kunnen volgens de partij ook nog andere mandaten wegvallen, “want heel wat van de structuren (waaronder Eandis, nvdr.) worden op onze vraag hervormd”, zegt Stuyck.

Ook in Gent heeft Versnick nog een aantal mandaten te danken aan de lokale Open VLD-afdeling. Wat daar nu mee gebeurt, is nog onduidelijk. De Gentse lijsttrekker Mathias De Clercq was gisteren niet bereikbaar. Volgens ­Yoeri Note, de Open VLD’er in de OCMW-raad, is er nog niets beslist, “maar zal de partij alles te gepasten tijde bekijken”.