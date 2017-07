Udo en Kaat uit ‘Thuis’ gaan trouwen

“Ik draag nooit een ring, tenzij een ­jongen me vraagt om dat te doen.” Die boodschap postte Thuis-actrice Leen Dendievel (33) gisteren, in het Engels, op haar Facebookpagina. Met daarbij een foto van zichzelf en haar vriend, zanger Udo ­Mechels (41), en de woorden: “I do.” Moeilijk mis te verstaan dus: de twee zijn verloofd en stappen binnenkort in het ­huwelijksbootje.

Toen Dendievel vorig jaar haar boek HARD uitbracht, een herwerking van haar ­eindscriptie waarin ze alle ­aspecten van liefdesverdriet bespreekt, ging ze tijdens interviews uitgebreid in op haar liefde voor Udo. “De dag dat hij uit mijn leven verdwijnt, ben ik een hoopje ellende. Ik hoop dat we eeuwig samenblijven, maar dat kan helaas niemand voorspellen. Tegen een gebroken hart kun je je niet wapenen.” Voorlopig is het stel alleszins op de goede weg.

In maart 2014 raakte bekend dat Dendievel en Mechels een stel zijn. “Hoe ouder ik word, hoe beter ik weet wat ik zoek in een man: passie, maturiteit en humor. Het toeval wil dat Udo dat allemaal heeft. Ik word nochtans niet snel verliefd, maar deze keer overkwam het me gewoon”, aldus Dendievel eerder in Story.