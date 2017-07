Deze topchefs leggen kandidaten op de rooster in ‘Grillmasters’

Seppe Nobels en Peter De Clercq, die twee klasbakken haalt Vier aan boord om het nieuwe Grillmasters in goede banen te leiden. De ‘beste barbecuechef’ en ‘beste groentechef ’ zullen negen weken lang tien duo’s fileren in een afvallingsrace rond barbecueën. Opdat de beste moge winnen, en omdat de hype rond kookprogramma’s nog lang niet gaar is.

Een afvallingsrace op tv met onbekende Vlamingen, dat werkt doorgaans. Een afvallingsrace ­gecombineerd met een kookprogramma, dat is ­helemaal mayonaise die pakt. Vier lijkt met de aankoop van de rechten op het Scandinavische Grillmasters een goede zaak te hebben gedaan: het tv-format is stilaan heel Europa aan het inpakken en is in Zweden zelfs al toe aan het vijfde seizoen.

Maar sterke ­juryleden zijn minstens even essentieel als een goed concept. Ook daar zit de zender goed, met Peter De Clercq en Seppe Nobels. Die eerste mocht zich al ‘beste barbecuechef ter wereld’ noemen, die andere heeft ‘beste groentechef van Vlaanderen’ achter zijn naam. “Seppe en Peter zijn twee totaal verschillende chefs die ­samen één front vormen. Peter gaat dieper in op het grillen en speelt zijn kennis over barbecue uit. Seppe focust op de productkennis en gaat voor het vernieuwende, gezonde en ecologische aspect”, zo motiveert de zender haar keuze.

De Clercq en Nobels zullen tijdens een auditie­aflevering een dertigtal duo’s uitnodigen om hun signature dish te komen grillen. “Dat kunnen zowel vrienden zijn, partners, als pakweg een moeder en dochter. De tien beste duo’s starten in de race. Elke aflevering krijgen ze een nieuwe opdracht en de twee minst presterende koppels belanden in de burn-out. Daar eindigt de strijd iedere week voor een van de duo’s”, klinkt het bij Vier.

Meer dan vis en vlees

De Clercq vindt het naar eigen zeggen “belangrijk dat de kandidaten creatief kunnen omgaan met lokale, Belgische producten en dat ze respect tonen voor die producten”. “Maar dit programma is voor mij in de eerste plaats dé manier om het brede publiek op de juiste manier te leren barbecueën”, zegt hij.

Bovendien gaat het bij barbecueën om meer dan vlees en vis alleen, stelt Nobels. “Het gaat ook over aandacht voor groenten en gezond eten. Geloof me, met groenten, vuur en creativiteit kan je fantastische dingen doen. Ik vind het top om dit programma te maken: het vindt plaats in de natuur, het buiten­leven staat centraal. En grillen is voor mij de basis van lekker koken. Dus samengevat: Grillmasters wordt back to the roots en heel authentiek.”

Wanneer het programma op tv te zien zal zijn, is nog niet bepaald. Wel staat vast dat het niet bij de start van het najaarsoffensief, in september, zal zijn.