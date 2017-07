Anderlecht krijgt miljoenenbod uit China

Na de 25 miljoen voor Tielemans kan de kassa opnieuw rinkelen bij Anderlecht. Het Chinese Tianjin Teda biedt tussen de 7 en 9 miljoen euro voor Frank Acheampong (23) en de Ghanees lijkt overstag te zullen gaan. In China kan hij immers 3,7 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Paars-wit zelf zoekt al een nieuwe linkerflankspeler. Jürgen Geril, Alain Eliasy en Thomas Standaert

Acheampong droomt nog steeds van Premier League of Bundesliga, maar het Chinese bod stuurt zijn dromen ernstig bij

In januari weigerde Anderlecht nog 7,5 miljoen euro van het Engelse Hull City voor Frank Acheampong. Maar nu Henry Onyekuru er is, mag de Ghanese flankspeler wel vertrekken, voor een goeie prijs. Ja, hij droomt nog steeds van de Premier League of de Bundesliga, maar het Chinese bod dat nu op tafel ligt stuurt zijn dromen ernstig bij.

Tianjin Teda, de huidige nummer 13 (op 16 teams) uit de Chinese eerste klasse en een club uit dezelfde stad als het Tianjin Quanjian van Axel Witsel, probeert Acheampong te verleiden met een monstersalaris. Zo kan hij bij Tianjin zo’n 300.000 euro per maand gaan verdienen, zo’n 3,7 miljoen per jaar. Dat is ongeveer het viervoudige van wat hij nu verdient bij paars-wit. “Het bod is er”, bevestigt Acheampongs makelaar Oliver König. “Maar er is nog niets definitief. We overwegen het wel.”

De flankspeler moet wel snel beslissen, want op 14 juli – nu vrijdag – sluit de Chinese transfermarkt al. Bovendien moet Tianjin Teda als Acheampong tekent nog af van één van zijn buitenlandse spelers, want het Chinese reglement schrijft voor dat een club maar vier buitenlanders (drie plus één Aziaat) mag hebben. Teda heeft er met John Obi Mikel (ex-Chelsea), Mbaye Diagne (ex-Zulte Waregem en -Westerlo), Nemanja Gudelj (ex-Ajax) en de Zuid-Koreaan Hwang Seok-ho al vier.

Anderlecht zelf kan alvast leven met een transferprijs van dik 7 miljoen. Paars-wit dacht aanvankelijk dat China vooral een oplossing zou bieden voor topschutter Lukasz ­Teodorczyk, maar de jackpot voor Acheampong is net zo goed. De Brusselaars haalden de Afrikaan in 2013 voor slechts 1 miljoen weg bij het Thaise Buriram United.

Natuurlijk, als het bod uit China komt, wil een Belgische club altijd meer. Zo boden de Chinezen vorige zomer tot 15 miljoen euro voor Stefano Okaka, maar die gouden tijden zijn helaas voorbij. De Chinese overheid verstrengde de regels na enkele waanzinnig dure transfers, ter bescherming van de eigen jeugd. Voor elke buitenlander die nu wordt gehaald, moet een club een gelijkaardige som als de transferprijs investeren in de opleiding van Chinese voetballers.

Bij Anderlecht gaan ze er in elk geval van uit dat ze Acheampong kwijt zijn, want de club speurt al naar een nieuwe linkerflankspeler. Die moet niet zo aanvallend zijn als Acheampong, omdat er met Onyekuru, Stanciu en Bruno genoeg alternatieven zijn op de linksbuiten. De club zoekt eerder een linksachter die kan concurreren met Ivan Obradovic. Eén van de spelers die hen werd voorgesteld, is Ali Adnan (23), een Irakese linksback van Udinese, maar ook Espanyol en CSKA Moskou lonkt naar hem.

C-kern dunt uit

Herman Van Holsbeeck mag dus weer aan de bak. Al is de manager ook nog bezig met het uitdunnen van de zogenaamde C-kern. Zo maakte de Braziliaan Rafael Galhardo zelf bekend dat hij zijn contract bij Anderlecht heeft laten ontbinden. “De beste rechtsachter uit Brazilië” werd in januari 2016 gekocht voor 1 miljoen, maar viel hard door de mand. Omdat de uitleenbeurt van spits Jorn Vancamp naar NAC Breda maar niet afgerond geraakt, lonken er ook andere teams. Zo heeft OH Leuven Vancamp nu op zijn lijstje gezet.

De verhuur van Davy Roef aan Deportivo zit evenzeer vast, waardoor Waasland-Beveren nog altijd hoopt dat de keeper voor hen kiest. René Weiler toonde zich gisteren trouwens van zijn goeie kant, want Hamdi Harbaoui mocht meetrainen met de A-kern. Een toekomst bij RSCA heeft de Tunesiër evenwel niet.