Denayer wil naar Lyon, maar Man City duwt hem naar Spanje

Rode Duivel Jason Denayer zit in de tang bij Manchester City. Zijn werkgever wil de verdediger niet naar Lyon laten gaan, maar duwt hem richting satellietclub Girona. “Girona is niet wat ik zoek”, zegt Denayer in Sport/Voetbalmagazine. “City wil me niet verkopen, of alleen aan onmogelijke voorwaarden: een terugkoopclausule voor bijna dezelfde prijs als de verkoop. Lyon zou de ideale plek voor mij zijn. De club en ikzelf zijn eruit, maar City stelt zijn veto en dringt aan op Girona. We zien wel wat er de komende weken gebeurt. Als de situatie niet opgelost raakt, zal ik naar Girona gaan, maar niet van harte.”