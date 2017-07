Haalt Antwerp oude bekende terug naar België?

Antwerp is op zoek naar een nieuwe doelman voor volgend seizoen. Sinan Bolat, ex-Standard, staat met stip genoteerd op het verlanglijstje. De Belgische Turk staat nog één seizoen onder contract bij FC Porto, de club waar Antwerp een samenwerkingsverband mee afsloot. Bolat heeft oren naar een terugkeer, maar hij zal wel moeten inleveren. Een deal is nog niet voor meteen, ook omdat het keepersdossier niet zo dringend is. Antwerp kreeg eerder ook Club-doelman Ludovic Butelle aangeboden en houdt die naam in het achterhoofd.

De transfer van de Portugese linkerflankaanvaller Ivo Rodrigues van Porto is bijna afgerond, zij het op uitleenbasis. Rond de andere twee Porto-spelers die bij Antwerp in beeld zijn – Leandro Silva en Zé Manuel – blijft het voorlopig erg stil. Benjamin Tetteh (20), door Standard aangeboden, staat ook in de belangstelling van Bohemians Praag.