Toeristen op boot lachen met nieuwsgierige ratelslang, maar ze zijn minder veilig dan ze denken

Als er iets is dat deze toeristen hebben geleerd, dan is het wel dit: lach nooit met ratelslangen. Toen de negentienjarige Anthony Baciocco met vier vrienden wat plezier maakte op Folsom Lake in Californië, zagen ze hoe de dodelijke slang er plotseling in slaagde om tot op hun boot te zwemmen. Er ontstond onmiddellijk grote paniek.

De video werd opgenomen door Jeremy Evans, een van de andere toeristen op de boot. Aanvankelijk lachten ze wat met hun nieuwsgierige gast, maar dat sloeg al snel om in onrust toen ze opmerkten hoe de slang bijna op de boot kon geraken. Niet veel later was het zover: na veel moeite zat de ratelslang op de achterkant van het vaartuig.

Gelukkig kon een snelle reactie van de bende erger vermijden. Door snel weg te varen, zorgden ze er automatisch voor dat de slang weer in het water terechtkwam, tot grote opluchting van iedereen op de boot. Vorige week postte Baciocco de beelden op Twitter, waar ze inmiddels al duizenden keren zijn gedeeld.