Bekende zangeres slaat model aan de haak met één welgemikte tweet

Zelfs beroemdheden durven al eens hun toekomstig lief online te vinden, zo ook zangeres Zara Larsson (19). Zij deelde in 2015 op Twitter een foto van een model dat ze ergens online was tegengekomen en onmiddellijk een crush op had. Nu, twee jaar later, blijkt dat de twee ook echt een koppeltje zijn.

De Zweedse zangeres Zara Larsson, bekend van onder andere samenwerkingen met David Guetta en Clean Bandit, heeft een vriendje aan de haak geslagen. Het gaat om het Britse model Brian H. Whittaker. Op zich niet zo bijzonder, maar de manier waarop ze elkaar leerden kennen, is dat wel.

In 2015 stuurde Larsson een tweet de wereld in met enkele foto's van een knappe jongeman. "Wie ben je, waar woon je en hoe oud ben je? Waarom ben je zo mooi? Hoe heb je je eitjes graag 's morgens?", stond er bij geschreven. Fast forward naar 2017 waar ze opnieuw een tweet deelt waarin ze meldt dat ze stapeverliefd is en dat haar volgende album waarschijnlijk 'cheesy' zal zijn. Uit Snapchats en foto's op Instagram die ze de wereld instuurde, blijkt nu bovendien dat de gelukkige Brian H. Whittaker is, hét model waar ze twee jaar geleden over schreef.

Om het verhaal helemaal rond te maken, deelde ze nog een foto van hem met daarbij het onderschrift. "Hij houdt van een roereitje 's morgens." Wat een wonderlijk hedendaags liefdesverhaal, toch?

Hello everyone I just wanted to tell y'all than I'm in love so the next album will probably be cheesy — Zara Larsson (@zaralarsson) 17 juni 2017