Hoe groot is de kans? Vader in het midden van huwelijksspeech getroffen door de bliksem

Het had de mooiste dag van het leven van zijn dochter moeten worden. Maar op het trouwfeest van het kind van J.P. Nadeau viel de regen met bakken uit de lucht. Haar vader probeerde het onweer uit zijn hoofd te zetten toen hij een speech bracht voor het gelukkige paar. Tot de bliksem hem uitschakelde.

De man uit Lower Woodstock in Canada zal de bruiloft van voorbije zaterdag niet snel vergeten. Toen hij de microfoon vasthad om de vrienden en familieleden van zijn dochter en haar kersverse man toe te spreken, had hij alleen maar lovende woorden voor hen over. Tot een luide knal plots een einde maakte aan zijn speech.

De man, die met zijn rug naar het slechte weer had gestaan, was geraakt door een blikseminslag, de schok zinderde na in zijn eigen lichaam. “Mijn hand lichtte op en ik zag een grote vonk. Het was net alsof ik de bliksemschicht in mijn handen had! Geweldig om te zien”, vertelt hij tegen CBS News. En ook bangelijk natuurlijk.

Zijn familie was in shock. “Ik dacht dat ik dood zou neervallen”, aldus Nadeau. Maar zo’n vaart liep het niet. “Die eerste seconden waren zo angstaanjagend. Even schrikken! Maar het was een schitterende bruiloft.” De man komt er met een litteken op zijn duim vanaf.