Waarom de populairste president ooit Ecuador inruilt voor België

Rafael Correa, de voormalige president van Ecuador, heeft via Twitter laten weten dat hij gisteren in Amsterdam is aangekomen. De man verhuist naar ons land om bij zijn Belgische vrouw Anne Malherbe te wonen. De bevolking van Ecuador blijft ondertussen verweesd achter. Op verschillende foto’s is te zien hoe mensen in tranen uitbarsten en zijn vertrek met lede ogen aanzien.

“Het is zover, liefste vaderland. Ik moet vertrekken. Ik laat een getransformeerd land achter dat nog steeds in volle evolutie is,” aldus Rafael Correa. “Ik vertrek met gemengde gevoelens, het maakt me verdrietig om het land te verlaten waar ik van hou en om jullie te moeten achterlaten. Maar tegelijkertijd maakt het me ook gelukkig dat ik eindelijk tijd zal kunnen doorbrengen met mijn familie. Ik ben de afgelopen tien jaar gelukkig geweest, maar het is ongetwijfeld moeilijk geweest voor mijn familie.”

Wat heeft de voormalige president verwezenlijkt?

De voormalige president riep de burgers van zijn land ook op om de revolutie te blijven verdedigen. “Verdedig wat we bereikt hebben, verdedig deze revolutie,” aldus Correa. De burgerrevolutie van Correa was bedoeld om werknemers, Afro-Ecuadoreanen, inheemse groepen en de LGBTI-gemeenschap te steunen. Tijdens zijn bewind werd onder andere het minimumloon verdubbeld en zijn meer dan 1 miljoen mensen uit de armoede gered.

Tranen met tuiten

Rafael Correa wordt als een van de meest populaire presidenten van Ecuador beschouwd. Bij zijn afscheid op de Mariscal Sucre luchthaven in Tababela stond dan ook een massa mensen tranen met tuiten te huilen.

