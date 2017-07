Gentse politie bindt op originele wijze de strijd aan met gauwdieven op Gentse Feesten

Gent - De Gentse politie schakelt tijdens de Gentse Feesten, die vrijdag beginnen, een versnelling hoger in de strijd tegen gauwdieven. Met de campagne “Laat je niet bij de neus nemen” wil de Gentse politie... dieven bij de neus nemen.

Het lijkt op een smartphone, maar eigenlijk is het niet meer dan een zwart glanzend doosje met papieren zakdoekjes. De politie zal het gadget uitdelen tijdens de feesten. “Elke gauwdiefstal is er één te veel”, klinkt het in een persbericht. “Drukke momenten zoals de Feesten zijn erg gegeerd bij gauwdieven. U ziet ze vaak niet, maar ze zijn er wel. En afleiding is hun grootste succesfactor.”

En daarom gaan preventieadviseurs van de Gentse politie tijdens het festival de straat op om mensen aan te spreken en te sensibiliseren. Ze zullen zakdoekdoosjes in de vorm van een smartphone uitdelen. Gsm’s en smartphones zijn één van de meest gegeerde prooien bij gauwdieven.

Dieven die denken een iPhone ‘gescoord’ te hebben, kunnen achteraf de zakdoekjes gebruiken om hun tranen van teleurstelling te deppen.

Preventietips

De stad deelde meteen ook enkele tips om gauwdieven zo weinig mogelijk de kans te bieden hun slag te slaan met jouw spullen.

- Bij het nemen van het openbaar vervoer, hou steeds uw abonnement, rittenkaart of geld klaar, zodat u uw tas niet moet openen en uw portemonnee niet moet uithalen op het moment dat de bus of tram arriveert.

- Wees extra waakzaam bij grote drukte en blijf aandachtig als er mensen dicht bij u staan.

- Persoonlijke papieren die u niet verplicht op zak moet hebben, laat u het best thuis wanneer u ze niet nodig heeft. Gaat u bijvoorbeeld met het openbaar vervoer naar de Gentse Feesten, haal dan uw rijbewijs uit uw portefeuille.

- Sluit uw handtas altijd goed af en draag ze dicht tegen u aan, tussen uw arm en lichaam, met de sloten naar uw lichaam gekeerd. Draag uw handtas nooit aan de straatkant. Houd ze altijd goed in het oog, of u nu ergens aan het wandelen bent, stilstaat of zit.

- Laat uw handtas of rugzak nooit onbewaakt achter.

- Als uw portefeuille of gsm in de achterzak van uw broek of in een (binnen)zak van uw jas stopt, sluit die dan goed af.

- Zorg ervoor dat omstanders de inhoud van uw portemonnee niet kunnen zien wanneer u die bovenhaalt.

- Beperk de hoeveelheid geld die u bij heeft en betaal zo veel mogelijk metde bankkaart.

- Bewaar bankkaarten, sleutels en documenten waarop het adres staat niet bij elkaar.

- Schrijf de pincode van de bankkaart(en) nergens op: leer ze uit het hoofd.

Toch bestolen?

Werd je toch bestolen tijdens de Gentse Feesten? Dan kan je dag en nacht terecht in het Commissariaat Gent Centrum in de Belfortstraat om aangifte te doen. De andere politiekantoren volgen de gangbare openingsuren.