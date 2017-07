Leroy Labylle tekent bij Nederlandse promovendus VVV

Verdediger Leroy Labylle heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij VVV. De Nederlandse club, die komend seizoen promoveert naar de Eredivisie, bevestigt het nieuws woensdag op zijn website.

Luikenaar Labylle komt over van MVV, waarmee hij afgelopen seizoen zevende werd in de Eerste Divisie, op ruime afstand van kampioen VVV.

De 26-jarige linksachter speelde ooit nog enkele wedstrijden voor Genk en Standard in de hoogste klasse. Begin 2012 verkaste hij naar MVV. Labylle droeg ook het shirt van PEC Zwolle.

Stan Valckx, manager van VVV, is zeer te spreken over de komst van Labylle. “Eerdere pogingen om hem naar Venlo te halen mislukten nog. Ik ben blij dat het nu wel is gelukt, want Leroy is van toegevoegde waarde in de Eredivisie. We streven ernaar alle posities dubbel bezet te hebben en met de positie van linksback was dat nog niet het geval.”

Labylle werd dinsdag medisch gekeurd. Daarna sloot hij aan bij het trainingskamp van VVV in Den Haag.