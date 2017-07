‘Big Bang Theory’-ster vertelt over haar miskraam: “Elk geboortekaartje was een steek in mijn hart”

‘Big Bang Theory’-actrice Melissa Rauch (37), in de reeks beter bekend als Bernadette, is momenteel zwanger. Enkele jaren geleden was ze ook in blijde verwachting, maar sloeg het noodlot toe: de blondine kreeg een miskraam. Daar vertelt ze nu over in een open brief aan lifestyleblad Glamour.

Goed nieuws voor Melissa Rauch en haar echtgenoot Winston: deze herfst verwachten ze hun eerste kindje. De kinderwens was groot, maar de weg naar het ouderschap was lang. Zeer lang en allesbehalve makkelijk, want de actrice kampte met vruchtbaarheidsproblemen en moest een miskraam verwerken. In de brief vertelt ze eerlijk over de gevoelens die daarmee gepaard gingen.

Jaloers

“In de periode dat ik vruchtbaarheidsproblemen had en op het moment dat ik rouwde omdat ik een miskraam had ervaren, voelde elke zwangerschapsaankondiging of geboortekaartje als een venijnige steek in mijn hart. Het is niet dat ik niet blij was voor die vrouwen, maar ik vroeg me gewoon af waarom die zorgeloze en vruchtbare dames zo makkelijk zwanger raakten en ik niet. Daarna voelde ik me meteen schuldig en beschaamd omdat ik jaloerse gevoelens had.”

Foto: Photo News

De ster voegt eraan toe dat het niet makkelijk voor haar was om deze zwangerschap aan te kondigen. “Het enige waar ik aan kon denken, was dat er op het moment van mijn aankondiging andere vrouwen aan het rouwen waren om het verlies van hun ongeboren baby”, schrijft ze. Ze vindt niet dat elke zwangere vrouw nu de weg naar de bevruchting moet uitleggen, maar voelde dat ze haar eigen verhaal wilde delen om anderen een hart onder de riem te steken.

Voor altijd pijn

“De miskraam was een van de grootste zorgen die ik in mijn leven heb gekend. Ik was depressief. Het beeld van ons kindje dat niet meer bewoog op de monitor, het hartje dat niet meer klopte. En dat terwijl we twee weken ervoor het hartje wel zagen kloppen. Dat beeld achtervolgt me nog steeds. Ik wachtte tot het verdriet wegebde, maar dat deed het niet. Ik voel me op sommige momenten wel gelukkig, maar de pijn ligt altijd op de loer. Ik weet alleen dat deze nare ervaring me voorgoed heeft veranderd. Het heeft me ook dankbaar gemaakt voor elk moment van mijn nieuwe zwangerschap en ik hoop dat ik op bepaalde vlakken een nog betere moeder zal zijn eens ik mijn baby, die al lang in mijn hart zit, ook echt in mijn armen kan houden.

Lees hier de volledige open brief.