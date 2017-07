Helft jongeren voelt zich niet klaar om te beginnen werken

Zo’n 70.000 Belgische jongeren zijn pas afgestudeerd. Tijd voor hun laatste vrije zomervakantie.

Start to Work polste naar de vakantie- en werkplannen van de Belgische pas afgestudeerden. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de jongeren zich niet klaar voelt om aan zijn carrière te beginnen. Twee op de drie pas afgestudeerden willen vooral genieten van hun vrije tijd tijdens hun ‘laatste’ zomervakantie.

In juni deden Start to Work, het initiatief van HR-dienstenleverancier Unique dat jongeren makkelijker aan een job wil helpen, en nieuwssite Newsmonkey 3 weken lang samen onderzoek naar de plannen van pas afgestudeerden tijdens hun laatste zomervakantie. In totaal deden 827 pas afgestudeerden mee aan de online enquête.

OPROEP. Waarom voel jij je wel of niet klaar om te beginnen werken? Laat het ons weten.

I know what you’ll do this summer: feesten, reizen en... al een beetje geld verdienen

Hun laatste zomer spenderen jongeren volgens de resultaten uiteenlopend. Een vierde van de pas afgestudeerden doet een studentenjob en evenveel jongeren trekken de wijde wereld in. Daarvan gaat 13% op reis met familie, trekt 10% er alleen op uit en reist een kleine 30% met zijn/haar lief. Een op de vijf wil zijn zomer vooral spenderen aan quality time met vrienden.

Er was een opvallend verschil tussen hoe jongens en meisjes hun zomer spenderen. Van de vrouwelijke deelnemers gaat 30% met haar lief op reis, terwijl van de mannelijke deelnemers 25% met zijn lief op reis gaat. De laatste groep gaf opvallend vaker aan dat ze solo op reis gaan, met 16% in tegenstelling tot 8% van de meisjes.

