Barcelona start voorbereiding met medische testen maar wat is er aan de hand met de tepels Suarez?

De Belgische eersteklassers zijn al een tijdje bezig aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Spanje start de competitie enkele weken later (11 augustus) en dus beginnen ook de clubs uit de Primera Division aan hun voorbereiding. Met medische testen, uiteraard.

De Blaugrana deelden een video van de teste op Twitter. Daarin zien we onder andere Javier Mascherano, Ivan Rakitic en Luis Suarez. Bij de Uruguayaan vallen, naast zijn uitgebreide spiermassa, zijn tepels op. Zeker als je die vergelijkt met bijvoorbeeld Macherano lijken die van Suarez bijzonder... apart.

Real naar de VS

Ook bij Real Madrid zijn ze gestart aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Koninklijke hield maandag al de noodzakelijke medische keuring en zit momenteel in de Verenigde Staten voor een Amerikaanse toer. Daar zal Real deelnemen aan de International Champions Cup, waar het onder andere Manchester United (23 juli) en Manchester City (26 juli) treft. Ook Barcelona neemt deel en speelt tegen Real op 29 juli.

Het Atlético Madrid van Yannick Carrasco verblijft op dit moment in Los Angeles:

