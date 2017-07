Windows Phone is dood, maar dat betekent niet dat je je smartphone nu moet weggooien

Microsoft heeft gisteren bekendgemaakt dat het zal stoppen met Windows Phone 8.1 te ondersteunen, zijn meest populaire (al zegt dat niet veel) besturingssysteem voor smartphones. Zij die nog in het bezit zijn van een Windows Phone kunnen nu maar beter snel updaten als dat mogelijk is.

Dit is een bericht voor de enkeling die nog een smartphone met besturingssysteem Windows Phone 8.1 gebruikt. Als je twijfelt of jouw smartphone draait op dat besturingssysteem kan je er veilig vanuit gaan dat dat niet het geval is.

Dat Microsoft nu het besturingssysteem Windows Phone laat varen is niet zonder reden. Het kwam nooit echt van de grond en was zelfs voor de grote ontwikkelaars niet interessant om apps voor te maken. Dat de naam Windows Phone nu verdwijnt hoeft echter niet te betekenen dat je meteen op zoek moet naar een nieuwe telefoon.

Voor een deel van de oudere Lumia-smartphones die Windows Phone 8.1 gebruikten als besturingssysteem is er een update beschikbaar naar Windows 10, dat Microsoft vanaf nu op alle platformen wil gebruiken. Wil je weten of je telefoon compatibel is met Windows 10? Installeer dan deze app

Of kijk of je smartphone in het volgende lijstje voorkomt: Lumia 1520, Lumia 930, Lumia 830, Lumia 735, Lumia 730, Lumia 640 XL, Lumia 640, Lumia 635 (1 GB RAM), Lumia 540, Lumia 535, Lumia 532, Lumia 435, and Lumia 430.