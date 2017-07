Eerste match van Antwerp niet op de Bosuil maar in het stadion van Lierse?

Het seizoen van neo-eersteklasser Antwerp kan in mineur beginnen. De Great Old laat momenteel een nieuwe tribune bouwen, maar door een achterstand op het schema ziet het ernaar uit dat de bouwwerf op de Bosuil geen goede en veilige ontvangst kan garanderen voor de start van de competitie, over twee weken. Antwerp bekijkt of het voor zijn openingswedstrijd kan uitwijken naar het stadion van Lierse.

Over iets meer dan twee weken, op vrijdag 28 juli, start de competitie in de Belgische eerste voetbalcompetitie met de wedstrijd Antwerp - Anderlecht. De Great Old is op dit moment nog druk bezig met de bouw van een nieuwe hoofdtribune. De oude Tribune I, die bijna honderd jaar oud was, werd al afgebroken, maar voorlopig blijft er enkel een grote lege vlakte over. Tegen september zou er een ultramoderne variant moeten verschijnen.

Antwerp had al gepland dat het zijn eerste twee thuiswedstrijden, tegen Anderlecht en Genk, in een onafgewerkt stadion zou moeten afwerken. Maar de bouw loopt vertraging op, waardoor de planning in het gedrang komt. De bouwwerf op de Bosuil zou niet alleen ongeschikt zijn om een topper als Anderlecht te ontvangen, ook het veld zelf is momenteel herschapen in een zandvlakte. Over iets meer dan twee weken daar een fatsoenlijk grasveld leggen, inclusief de voorziene veldverwarming, lijkt onbegonnen werk. Dat beseft naar verluidt ook het bestuur van de neo-eersteklasser, dat al op zoek ging naar alternatieven. Het kwam uit bij Lierse, dat volgend seizoen in de Proximus League aantreedt en zijn eerste thuiswedstrijd pas half augustus speelt. Bovendien zou het Herman Vanderpoortenstadion - bijgenaamd het Lisp - ook over de geschikte capaciteit beschikken: in totaal 14.538 plaatsen, waarvan iets meer dan 10.000 zitplaatsen.

Volksverhuis en risicomatch

Hoe Antwerp zijn meer dan 10.000 abonnees richting Lier wil krijgen, is voorlopig onduidelijk. Net als de vraag of de stad Lier haar fiat wil geven voor zo een volksverhuis én risicomatch. Een verhuis zou sowieso een domper zijn voor de vele Antwerpfans, want de Bosuil raakte begin deze week helemaal uitverkocht voor het nieuwe seizoen, met uitsluitend abonnees. Voor Anderlecht zou het wél een voordeel zijn om niet te moeten spelen in de hel van Deurne.