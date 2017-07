Selfies? Heidi Klum verbiedt haar kinderen om er te maken

Heidi Klum (44) beschrijft zichzelf als een beschermende ouder en dat is meteen ook de reden waarom je geen foto's van haar kinderen zult zien op sociale media of toch tenminste niet van hun gezicht. "Ik wil dat ze zo lang mogelijk kinderen kunnen blijven", geeft ze als reden aan.

In de Amerikaanse talkshow 'Live with Kelly and Ryan' complimenteerde presentatrice Kelly Ripa topmodel Heidi Klum met de manier waarop ze op sociale media foto's deelt van haar kinderen. Ze toont ze wel, maar maakt telkens hun gezichten onherkenbaar met een emoji of toont alleen beelden waarop ze van langs achter te zien zijn. "Zo slim van jou, ik ga dat ook met mijn eigen dochter beginnen doen", zegt Ripa.

De dochter van Klum wil wel graag gewoon op de foto gaan, maar zij wil dat voorlopig niet toestaan. "Ik wil dat ze zo lang mogelijk kinderen kunnen blijven. Het is anders als wij het doen, want wij zijn volwassenen." Ze vertelt ook dat ze het maar niets vindt dat haar zoon twee weken op kamp is zonder haar. "Na een paar dagen belde hij me al om te vragen of ik hem niet wou komen oppikken omdat hij er niets leuk vond, maar ik heb van mijn hart een steen gemaakt en hem moeten overtuigen om daar te blijven. Achteraf bleek dat hij zich uiteindelijk toch geamuseerd had."

Het topmodel en 'Project Runway'-presentatrice heeft vier kinderen: dochter Leni (13) die ze met Formule 1-baas Flavio Briatore kreeg, nadien volgden nog de twee zonen Henri (11) en Johan (10) en dochter Lou (7) met haar ex-man Seal.

