Waarom twee weken op vakantie gaan je niet altijd gelukkig maakt

Twee weken aan een stuk op vakantie gaan, dat betekent niet dat je met dubbel zoveel mooie herinneringen weer naar huis komt. Meer nog: de tweede week is vaak puur tijdverlies. Daar is de Israëlische psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman van overtuigd, zo schrijft The Evening Standard.

Kahneman heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken van menselijke herinneringen en stelt dat het brein van de mens in twee segmenten kan worden verdeeld. Enerzijds heb je de zone die volledig gericht is op de ervaring en leven in het heden, anderzijds heb je de zone die focust op wat je hebt beleefd en herinneringen vormt.

Ervaring versus herinneringen

Het type vakantie waar mensen het meest van zullen genieten, is volgens Kahneman afhankelijk van welk deel in hun brein ze het meest willen soigneren. Anders gezegd: als je opkikkert van ervaringen en met je geest in het nu staat, dan zal je met volle teugen van een tweede week genieten. Doe je het vooral om huiswaarts te keren met leuke herinneringen, dan heb je eigenlijk genoeg met één week.

Vage details

Dat komt omdat onze hersenen makkelijk in staat zijn om allerlei nieuwe dingen te onthouden. Wie er twee weken op uit trekt, leert na verloop van tijd minder nieuwe dingen en situaties kennen. Daardoor worden er minder herinneringen opgeslagen. Een extra vakantieweek zou er in dat geval zelfs toe kunnen leiden dat je goede herinneringen erna minder gedetailleerd voor de geest kunt halen.

Als je twee weken vakantie neemt van je werk, ga je volgens de expert het best een week op reis. De andere kan je gewoon thuis doorbrengen - dat is nog een pak budgetvriendelijker ook. Bekijk hieronder een eerdere TED-talk van Kahneman waarin hij het grote verschil tussen vakanties gebaseerd op ervaringen en herinneringen uitlegt.