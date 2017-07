GERUCHTEN. Man United drukt door voor ex-Bruggeling, monsterbod Chelsea voor spits, ziet supertalent à la Foket droomtransfer in rook opgaan?

We zijn ondertussen half juli en dus zijn zowat alle clubs uit de grootste Europese competities begonnen aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het wordt dus stilaan tijd voor clubs om concreet te worden qua transfers. Tijd voor de belangrijkste geruchten op een rij te zetten.

Chelsea gaat ver voor spits

Antonio Conte was helemaal niet tevreden toen Manchester United Romelu Lukaku voor zijn neus wegkaapte. Chelsea is daarom haastig op zoek naar een andere topspits. Alvaro Morata is al even een piste maar de vraag blijft of die wel weg mag bij Real Madrid. Daarom hebben de Blues hun pijlen gericht op dat ander alternatief: Andrea Belotti. Die heeft een uitkoopclausule van 100 miljoen euro bij Torino en staat open voor een stap voorwaarts. Volgens La Stampa zal Chelsea de optie dan ook lichten.

Andrea Belotti. Foto: EPA

Manchester United probeert ondertussen om alsnog een extra winger in huis te halen. Dat zou Ivan Perisic (van 2009 tot 2011 bij Club Brugge) moeten worden maar Inter vraagt al een tijdje minstens 50 miljoen voor de 28-jarige Kroaat. The Daily Telegraph en Guardian melden ondanks drie afgewezen biedingen (30, 32 en 45 miljoen) dat de Red Devils onder druk van José Mourinho nu toch zo snel mogelijk een transfer willen forceren. Perisic is al langer persoonlijk akkoord met United.

In het middenveld wil de club uit Manchester stevige concurrentie halen voor Marouane Fellaini. De naam van Eric Dier circuleert al langer en volgens The Guardian staat de Tottenham-speler open voor een transfer. Vooral omdat United zijn weeksalaris van 78.000 euro wil verdubbelen. Dier moet minstens 56 miljoen kosten maar de Spurs willen hun 23-jarige topper niet laten gaan.

Nieuw contract voor Nainggolan

Ook Radja Nainggolan werd een tijdje genoemd bij Man United en ook Inter trekt serieus aan de mouw van de Rode Duivel. Nainggolan eist al lang een verbeterd contract met een hoger loon, maar lijkt dat nu toch te gaan krijgen. Roma zou de middenvelder volgens Sky Italia 5 miljoen euro per jaar willen betalen, inclusief bonussen. Nog steeds minder dan aanbiedingen van United, Chelsea en Inter (7 miljoen) maar mogelijk voldoende om de populaire Belg in Rome te houden.

Roma staat ondertussen dicht bij Samir Nasri. De Fransman speelde vorig seizoen bij Sevilla, op huurbasis van Manchester City. Nasri is dus een bekende naam voor Roma’s sportief directeur Monchi, die interesse uit China wil verslaan door de 30-jarige flankspeler in huis te halen. Daarnaast is Roma ook druk bezig met de transfer van Cengiz Under (de Turkse Paulo Dybala) van Basakeshir af te ronden.

Meunier vs Alves

Het ziet er dan toch naar uit dat Thomas Meunier volgend jaar bij PSG concurrentie krijgt van Dani Alves. De Braziliaan liet zijn contract bij Juventus ontbinden en leek lange tijd op weg naar een hereniging met Pep Guardiola bij Man City. Sky meldt nu echter met enige zekerheid dat Alves naar PSG trekt met een contract van 240.000 euro per week. City bood er eentje met een weeksalaris van 130.000 euro.

Dani Alves. Foto: Photo News

De Citizens van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany zouden wel dicht staan bij een overgang van Benjamin Mendy. De linksback van Monaco moet 45 miljoen kosten en liet op Instagram een serieuze hint achter over zijn toekomstplannen.

See you soon ?? #BM23 Een bericht gedeeld door Benjamin Mendy (@benmendy23) op 11 Jul 2017 om 6:20 PDT

Geen droomtransfer voor toptalent?

Bij Juventus zijn ze druk bezig met allerhande transfers. Douglas Costa komt de Turijnse rangen versterken en dat zou ook Federico Bernardeschi moeten doen. Zijn manager zit vandaag samen met Fiorentina om een bod van 40 miljoen plus bonussen te doen. De basisprijs van 40 miljoen ligt al langer vast, het is volgens Sky en Goal Italia enkel een kwestie van bonussen vooraleer de flankspeler zijn handtekening zal zetten onder een contract bij Juve.

Normalerwijze had Patrick Schick dat al lang moeten doen, maar het Tsjechische toptalent van Sampdoria is na zijn medische testen bij Juventus nog steeds niet voorgesteld. Alle bekende Italiaanse bronnen spreken van “problemen bij de medische keuring”, net zoals bij Thomas Foket dus. Wat die problemen precies zijn, is niet duidelijk. Goal Italia stelt dat Juve Schick wil huren door de gefaalde testen en daarom een nieuwe overeenkomst wil met Sampdoria. Als alternatief ziet de Oude Dame Keita Baldé van Lazio.

Om Dani Alves te vervangen op rechtsback denkt de Oude Dame aan Joao Cancelo van Valencia. De Portugees moet 25 miljoen kosten. Mattia De Sciglio wordt aanzien als backup voor de links- en rechtsbackpositie. Juve biedt 8 miljoen, AC Milan wil minstens 12 miljoen. Ook Nelson Semedo van Benfica is een optie maar daar zit ook Barcelona achter. De Portugees zou volgens Diario Sport minstens 30 miljoen moeten kosten en de Blaugrana zouden een eerst voorstel hebben geformuleerd.

Nelson Semedo. Foto: AP

Arsenal wil Liverpool hak zetten

Als we France Football mogen geloven, heeft Arsène Wenger vorige maand een gesprek gehad met de entourage van Kylian Mbappé. Hij zou het supertalent hebben willen overtuigen met het verhaal dat hij in de voetsporen van Thierry Henry zou kunnen treden. Ondertussen meldt L’Equipe dat PSG opnieuw een gesprekken heeft gehad om Mbappé te overtuigen om naar Parijs te komen.

De Gunners denken ondertussen Liverpool een hak te kunnen zetten door zich in de strijd voor Virgil Van Dijk te gooien. De Nederlandse verdediger wil weg bij Southampton maar moet zo’n 60 miljoen kosten aldus The Sun. Ook Chelsea en Manchester City toonden eerder interesse.

Voor het middenveld denkt Arsenal opnieuw aan William Carvalho (ex-Cercle). De Portugees is momenteel actief bij Sporting Lissabon maar wordt al jaren gelinkt aan de Premier League. Volgens A Bola moet Carvalho 30 miljoen kosten.