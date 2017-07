Origi wil ontploffen bij Liverpool: “Heb mezelf straffe doelen gesteld”

Wordt komend seizoen het seizoen van Divock Origi? De Rode Duivel gaat met een positief gevoel de seizoensvoorbereiding in en kondigt aan dat hij zichzelf straffe doelen gesteld heeft.

Origi is nog steeds maar 22 jaar oud, maar inmiddels is het al drie jaar geleden dat de zoon van profvoetballer Mike de Rode Duivels voorbij Rusland trapte op het WK 2014 en voor 13 miljoen door het Franse Lille verkocht werd aan het Engelse Liverpool. Na nog een jaartje uitgeleend te worden aan het Franse team, maakte de spits de overstap naar de andere kant van het Kanaal. “Ik heb stappen gezet en het is nu aan mij om vooruitgang te blijven maken. Ik voel me erg goed dus ik ga het seizoen in met een positief gevoel”, zegt hij op de website van Liverpool.

Divock Origi was in zijn debuutjaar meteen goed voor tien goals, vorig seizoen scoorde hij elf keer. Maar de Houthalenaar wil nog beter doen. “Ik heb mezelf doelen gesteld, erg ambitieuze doelen - het is altijd goed hard te zijn voor jezelf. Ik denk dat dit me een duwtje zal geven om het goed te doen komend seizoen.”

“Die ambitie verwacht Klopp ook van ons. Ik heb nog geen gesprek onder vier ogen gehad met hem, maar ik weet al wat ik moet doen. Ik sta te trappelen voor het nieuwe seizoen, wil er gewoon van genieten en zoveel mogelijk minuten spelen.”