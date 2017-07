Genk heeft spits beet: Deen Ingvartsen wordt duurste inkomende transfer ooit

De zoektocht van Genk naar een diepe spits wordt vandaag, ten laatste morgen definitief afgerond. Marcus Ingvartsen, de 21-jarige topschutter uit de Deense competitie, legt momenteel zijn medische tests af in Genk. Als die met succes zijn afgerond, zal hij in de Luminus Arena zijn handtekening zetten onder een langdurig contract.

Ingvartsen komt over van Norsjaelland. Volgens onze informatie zou met de overgang een bedrag in de buurt van 5 miljoen euro zijn gemoeid. Als dat klopt, is hij de duurste inkomende transfer ooit van Genk.