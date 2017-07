Bayern moet stadion niet langer delen met stadsgenoot

Bayern München heeft woensdag bekendgemaakt haar thuishaven, de Allianz Arena, niet langer te delen met stadsgenoot TSV 1860 München. Het contract tussen TSV München en de groep achter het stadion werd met onmiddellijke ingang stopgezet.

“Het leasecontract tussen TSV München en de Allianz Arena, een dochteronderneming van Bayern München, werd met onmiddellijke ingang stopgezet”, klinkt het op de website van de Rekordmeister. “De annulering van het contract sluit niet uit dat TSV München op een latere datum terugkeert naar het stadion.”

TSV München degradeerde het afgelopen seizoen uit de Tweede Bundesliga en zou gaan aantreden in de Duitse derde klasse. Eigenaar Hassan Ismaik had echter geen zin in derde klasse en trok zich begin juni terug, waardoor de tweede club uit München volgend seizoen in de Regionnalliga Bayern uitkomt, de per deelstaat opgedeelde vierde klasse in Duitsland.