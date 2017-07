Lamah en Dallas overleven kwartfinale van de US Open Cup niet

FC Dallas is dinsdagnacht in de kwartfinales van de US Open Cup, de Amerikaanse bekercompetitie, gesneuveld tegen Sporting Kansas City. De thuisploeg won na verlengingen met 3-0.

Ondanks een vroege rode kaart voor thuisspeler Sinovic (15.) kon Dallas in 90 minuten niet scoren. In de verlengingen gingen de poppen helemaal aan het dansen en kregen ook bezoekers Urruti (101.) en Morales (105.+5) een rode kaart onder de neus geschoven. Kansas profiteerde van de man meer op het veld en goals van Blessing (105.+3 en 105.+8) en Salloi (118.) legden de 3-0 eindstand vast. Roland Lamah werd in de tweede verlenging naar de kant gehaald bij de bezoekers.

Maandagnacht gingen ook Jelle van Damme en LA Galaxy onderuit in de kwartfinales van de Amerikaanse beker. San José Earthquakes was, ondanks een treffer van Van Damme, met 3-2 te sterk.