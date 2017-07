Kim Kardashian ‘betrapt’ met cocaïne, maar niets is wat het lijkt

Een nieuwe dag, een nieuw schandaaltje in Kardashian-land. Een aandachtige twitteraar en fan van de bekendste van de familie, Kim, heeft de realityster ‘betrapt’ op het bezit van cocaïne. Maar de Amerikaanse brunette grijpt in en zegt dat het witte goedje op tafel allesbehalve drugs is.

Afgelopen maandag stelde Kim Kardashian in een Snapchat-filmpje haar nieuwste kinderkledinglijn voor aan de wereld. Twitteraar Doireann focuste zich niet op de kleren, maar op de achtergrond. Hij zag een wit goedje op de tafel liggen en was snel met zijn conclusie. “Kim Kardashian betrapt met cocaïne”, tweette hij. Als grapje, bijkt nu, maar de tweet lokte veel verontwaardigde reacties uit.

Ook Kim Kardashian zelf kreeg het bericht onder ogen. Ze zag zich genoodzaakt om de situatie - een groot misverstand - onmiddellijk recht te zetten en diende de aandachtige man van antwoord. “Ik ga niet lichtjes over soortgelijke roddels heen, dus ik zal het gerucht meteen duiden. Het witte poeder is de suiker van de berg snoep die we hebben opgegeten”, schreef ze amper twintig minuten na de beschuldigingen op haar eigen Twitter-pagina.

I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop https://t.co/oICdPQVi8d — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 11 juli 2017

In nieuw filmpje op Snapchat, geplaatst op dinsdag, voegt ze er nog iets aan toe over de tafel in haar hotelkamer. “Het is een marmeren tafel jongens, komaan”, zegt ze terwijl ze de witte nerven van haar tafelblad aanraakt. “Ik heb kinderen. Ik snuif geen cocaïne. Dat is mijn levensstijl niet en is het ook nooit geweest."