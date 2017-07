Crystal Palace kan een jaar beroep doen op Chelsea-talent

Loftus-Cheek in actie voor Chelsea. Foto: REUTERS

Crystal Palace kan het komend seizoen gebruik maken van de diensten van de 21-jarige middenvelder Ruben Loftus-Cheek. Dat meldt de Londense clubs op haar website. Loftus-Cheek wordt voor één seizoen gehuurd van landskampioen Chelsea.

Loftus-Cheek doorliep de volledige jeugdopleiding van de Blues en maakte in december 2014 zijn debuut in de hoofdmacht van de Londenaars. Sindsdien kwam de Engelse belofteninternational tot 32 officiële optredens voor de Blues, maar een vaste basisplaats veroveren in het team van Rode Duivels Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi lukte niet.

Voor Crystal Palace - dat vorig seizoen als veertiende eindigde in de Premier League - en haar nieuwe Nederlandse coach Frank de Boer is de transfer van Loftus-Cheek de eerste van de zomermercato. Christian Benteke staat nog ook onder contract bij de Eagles.