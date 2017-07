Alexis Sanchez spoelt transferheisa door met nieuwe vriendin Mayte

Blijft hij of niet? Dat is de vraag die zowat elke Arsenal-fan zich al maanden stelt als het gaat over Alexis Sanchez. De Chileen zou weg willen maar Bayern haakte af wegens zijn torenhoge looneisen (450.000 euro per week) en naar een concurrent uit de Premier League mag hij niet van de Gunners. Wat gedaan voor Sanchez? "Op vakantie genieten met mijn nieuwe vriendin", dacht de Chileen.

Terwijl zijn ploegmaats al begonnen zijn aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, kreeg Sanchez extra vakantiedagen van Arsène Wenger door zijn deelname met Chili aan de Confederations Cup. En daarvan maakt de 28-jarige flankspeler gebruik om zijn hoofd leeg te maken voor waarschijnlijk zijn laatste seizoen bij Arsenal. Het contract van Sanchez loopt namelijk af in 2018 en een verlenging lijkt er niet echt in te zitten.

Sanchez is op vakantie met Mayte Rodriguez, een bekende Chileens actrice die al enkele maanden zijn nieuwe lief zou zijn. De twee het duidelijk naar hun zin, zo is te zien op een Instragram story van de Arsenal-speler. Afwachten of zijn reisje en/of Mayte duidelijkheid hebben kunnen scheppen over zijn toekomst.

