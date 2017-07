Vrouw is woedend op parkeerbedrijf: “Krijg ik hiérvoor een boete?”

Een 53-jarige vrouw is in alle staten omdat ze van parkeerbedrijf Indigo een parkeerboete van bijna 70 euro moet ophoesten. De reden? Het rechtervoorwiel van haar wagen stond enkele millimeters over de witte lijn van het parkeervak.

Deborah Adwent had haar Ford geparkeerd op een parkeerterrein in het Britse Surrey. Door een onoplettendheid stond het rechtervoorwiel van haar wagen nog gedraaid toen ze het voertuig verliet, een nalatigheid die haar nu een boete van 60 pond heeft opgeleverd. Als ze haar wielen wél had gedraaid, had haar wagen wel conform de regels geparkeerd gestaan.

“Ik was echt woest”, reageert de vrouw die in de 35 jaar waarin ze haar rijbewijs heeft, nog nooit een boete of parkeerbon op haar naam kreeg. “Het heeft drie dagen geduurd tot ik gekalmeerd was en een bezwaar kon neerschrijven. Ik was zo kwaad. Ik zie voortdurend mensen die over de witte lijn parkeren en geen boete krijgen.”

Machteloos

Het parkeerbedrijf stuurde nog een aparte klacht waarin het beweerde dat Adwent niet over een geldig parkeerbiljet beschikte, maar dat ontkent ze met klem. “Ik betwist niet dat mijn auto niet recht geparkeerd stond, maar ik denk niet dat zoiets deze boete rechtvaardigt.”

“Ik kan niet anders zeggen dan dat ik wel degelijk een geldig parkeerbiljet achter mijn ruit had liggen. Soms heb je gewoon het gevoel dat je machteloos bent tegen die grote bedrijven. Ik ben zeker dat ik niet de enige ben.”

“Foto’s goed bekeken”

Haar bezwaarschrift werd verworpen, maar Adwent is niet van plan het hierbij te laten. Ook al zal de boete met meer dan 100 euro verhogen als ze niet voor 17 juli betaalt. “Het maakt me niet uit hoeveel dit kost en het maakt niet uit dat mijn bezwaren geweigerd werden. Het voelt gewoon surreëel dat dit echt gebeurd is.”

Parkeerbedrijf Indigo heeft intussen gereageerd op het voorval. Volgens Indigo overtrad Adwent het parkeerreglement omdat ze met haar rechtervoorwiel enkele millimeters over de lijn van de parkeerplaats stond geparkeerd. “We hebben de bijgevoegde foto’s bekeken, en daarop is te zien dat u niet correct binnen de gemarkeerde parkeerplaats staat.”