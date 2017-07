AA Gent moet Kenny Saief zes weken missen na operatie

Dudu Dahan, de manager van Kenny Saief, kwam de flankspeler al opzoeken in het ziekenhuis. Foto: rr

Hein Vanhaezebrouck zal minstens zes weken geen beroep kunnen doen op Kenny Saief. De kersverse international van Team USA keerde vorige week geblesseerd terug door een pubalgie, waardoor hij de Gold Cup aan zich voorbij moest laten gaan. Nu onderging Saief (23 jaar) een heelkundige ingreep die hem een zestal weken aan de kant zal houden.

Vermits Nana Asare (rug) ook nog steeds onbeschikbaar is, onderstaat er stilaan een nijpend probleem in de Gentse selectie qua linkerflankspelers. Hierdoor stijgen de kansen op een transfer voor Deiver Machado, de 23-jarige Colombiaanse linkerflank die recent werd aangeboden in Gent.