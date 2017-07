Lukaku legt uit waarom hij Manchester United boven Chelsea verkoos én verrast met rol Mourinho

Romelu Lukaku heeft het achterste van zijn tong laten zien over zijn transfer naar Manchester United. De duurste Belgische voetballer aller tijden werd al een jaar het hof gemaakt door Manchester United, onthult hij. De aanwezigheid van José Mourinho speelde een grote rol bij zijn keuze voor de Red Devils, ondanks het feit dat hij afgeserveerd werd door de Portugees in zijn periode bij Chelsea.

Algemeen werd aangenomen dat Romelu Lukaku vooral wilde terugkeren naar Chelsea, de club van zijn hart. Maar in werkelijkheid werd hij al een jaar het hof gemaakt door Manchester United, verklapt hij nu. “Ik wist al zo’n jaar, anderhalf jaar, van de interesse van Manchester United”, aldus de Rode Duivel in een podcast van Beyond The Pitch. “Ik heb gedurende die tijd ook veel met José Mourinho gesproken, dus ik weet wel ongeveer wat ik moet verwachten.”

Mourinho en Lukaku waren tijdens de periode van de Belg bij Chelsea niet altijd de beste vrienden, met steekjes in de pers over en weer. Daardoor werd lange tijd gedacht dat de twee niet meer door één deur konden, maar nadat wij eerder al schreven dat één sms’je de relatie tussen de twee nieuw leven had ingeblazen, zei Lukaku nu zelfs dat de aanwezigheid van The Special One net een bepalende factor was voor zijn transfer.

“De aanwezigheid van Mourinho speelde een grote rol in mijn keuze voor Manchester United”, vervolgt hij bij BTP. “Vanaf het moment dat ik meer te weten kwam over het voetbal, wist ik al dat ik ooit voor hem wilde spelen. Een paar jaar geleden had ik die kans al gehad bij Chelsea, maar dat is niet afgelopen zoals ik verwacht had. Maar dat hebben we allebei achter ons gelaten. Mourinho en ik onderhouden sindsdien een heel goede relatie. Ik ben ervan overtuigd dat hij me beter gaat maken.”