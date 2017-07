Thomas Meunier krijgt stevige concurrentie: Dani Alves tekent bij PSG

De Braziliaanse rechtsachter Dani Alves heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij de Franse topclub PSG. Alves liet eerder deze zomer zijn contract bij Juventus ontbinden en leek op weg naar Manchester City, maar toen kwam PSG op de proppen met een beter contractvoorstel. Zo zal hij in Parijs 270.000 euro per week verdienen, terwijl ManCity ‘slechts’ 130.000 euro per week bood. Bij PSG wordt Alves de rechtstreekse concurrent van Thomas Meunier op de rechtsback.

“Ik ben heel erg blij dat ik bij Paris Saint-Germain terechtkom”, zei Alves na het ondertekenen van zijn contract. “De voorbije jaren heb ik van buitenaf de enorme groei van de club kunnen zien. PSG is nu een vesting in het Europese voetbal. Het is heel inspirerend te mogen deelnemen aan dit groots project.”

Alves ruilde vorige zomer FC Barcelona voor Juventus. Met de Oude Dame won hij de Italiaanse titel en beker en speelde hij de Champions League-finale tegen Real Madrid. Met Barça won hij onder andere drie keer het kampioenenbal.

De Braziliaanse international is de tweede inkomende transfer bij PSG in deze zomermercato, na de komst van de Spaanse linksachter Yuri Berchiche (ex-Real Sociedad).