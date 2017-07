Comité P onderzoekt screening festivalgangers Tomorrowland

Boom - Het Comité P, dat toeziet op de politiediensten, start een onderzoek naar de screening van houders van een ticket voor Tomorrowland. Er wordt nagegaan of de controles wel aan de wettelijke vereisten voldoen, meldt VTM NIEUWS.

Dinsdag raakte bekend dat de federale politie de namen van alle geregistreerde festivalgangers proactief onderzocht. Dat is mogelijk dankzij een beslissing van de gemeenteraden van Boom en Rumst, waar het festival plaatsvindt en waar de camping van Tomorrowland gevestigd is.

Wie geregistreerd staat in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie en een negatief advies ontvangt op basis van zijn of haar persoon, wordt de toegang tot het festival ontzegd en krijgt het reeds aangekochte ticket terugbetaald.

38 Mensen mogen niet naar het populaire dancefestival gaan. “Ieder dossier is nog eens individueel bekeken, dus niet gewoon door een computer, en uiteindelijk is er een beperkte selectie overgebleven”, zegt Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie.

Foto: BELGA

Tomorrowland zou het eerste festival zijn waarbij in ons land zo’n screening is gebeurd. “Iedere veiligheidsverantwoordelijke van een festival moet voor zichzelf uitmaken wat hij wenselijk of mogelijk acht”, aldus De Waele. “Tomorrowland werkt bijvoorbeeld al langer met tickets op naam, dat is natuurlijk een voorwaarde. Verder heb je ook de toestemming van de burgemeester nodig.”

Problematisch

De Privacycommissie stelt zich echter vragen bij die praktijk en noemt de screening problematisch. “We ontvingen een aantal klachten en vragen van ongeruste burgers die om “veiligheidsredenen” de toegang tot Tomorrowland worden geweigerd”, klinkt het bij de commissie. “De screening werd geenszins door ons goedgekeurd.”

Foto: Tom Palmaers

De commissie benadrukt dat ze op geen enkel ogenblik werd betrokken bij het opstellen van de maatregel. “Dat betreuren we”, klinkt het. De Privacycommissie start een onderzoek in samenwerking met het Comité P, dat de politiediensten controleert, naar de screening.

“Tomorrowland verwijst in de communicatie naar de gedupeerden naar ons, maar wij waren niet op de hoogte van de procedure”, verklaarde Privacycommissie-woordvoerster Sarah Boulerhcha dinsdag.

“Momenteel betwijfelen we of er een wettelijke basis is voor een algemene preventieve screening van alle ticketeigenaars, ook van zij die nog nooit iets mispeuterd hebben. Bovendien is het ons niet duidelijk op basis van welke feiten in de historiek van de ticketeigenaars een negatief advies van de politie en vervolgens een toegangsweigering volgt.”

