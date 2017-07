School verliest geliefde leerkracht na ongeval met vluchtmisdrijf tijdens fietsvakantie

Zomergem / Maldegem - De 58-jarige leerkracht Koen Vangansbeke van de Zuster Maricolen is overleden na een ongeval met vluchtmisdrijf tijdens een fietsvakantie in Noorwegen. De verslagenheid op de school en bij zijn wielerclub is zeer groot.

Vangansbeke (58) werd door een chauffeur langs achteren aangereden in de Raunekleiv-tunnel in het Noorse Bergen. Hij was onderweg naar Voss, een trip van 100 kilometer. Hij maakte deel uit van een groep van tien andere Belgen. Omdat hij helemaal achteraan de groep hing, hadden de anderen niet door dat hij van de weg was gereden. Twee andere fietsers – die vermoedelijk ook deel uitmaakten van de groep – kwamen nog verder achterop door problemen met een fiets.

“In de tunnel vonden ze hun vriend op de grond”, zegt Jon Bolstad, journalist bij NRK Hordaland. “Een helikopter was snel ter plaatse, maar de fietser is later aan zijn verwondingen overleden.”

De bestuurder van de auto, een tachtiger, reed na de aanrijding door, maar de politie kon hem kort daarna vatten. Hij werd al een eerste keer ondervraagd.

Godsdienst

De 58-jarige leerkracht overleefde de klap niet. Het overlijden komt hard aan op de Zusters Maricolen, de school aan de Maldegemse Markt waar Vangansbeke al jaren les gaf. “Koen gaf godsdienst aan de derde graad, hij was ook mentor van jonge leerkrachten en daarnaast vakbondsafgevaardige”, vertelt een aangeslagen directeur Patrick Remmerie.

“Koen is afkomstig van Vinderhoute, hij heeft les gevolgd aan het college in Gent waarna hij les is beginnen geven aan het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo. Halverwege de jaren tachtig kreeg hij steeds meer lesuren in de Zusters Maricolen en is hij met zijn vrouw en twee kinderen verhuisd naar Maldegem. Hij was hier op school een gevestigde waarde.”

Innemende man

Het tragische nieuws sijpelde binnen bij het leerkrachtenteam en ook de (oud)-leerlingen. “Koen was mijn klastitularis en leerkracht godsdienst ongeveer twintig jaar geleden. Hij was een innemende, ietwat introverte man met een groot hart op de juiste plaats.”

“Een groot verlies voor zijn familie en de school”, valt te lezen op de facebookpagina van de school. “Oprechte deelneming aan de familie. Mooie herinneringen aan een super leerkracht”, is een andere reactie.

Dinsdagavond kwamen de leerkrachten op school samen voor een moment van samenzijn en er te praten over het verlies van hun dierbare collega. “De verslagenheid is inderdaad groot”, zegt de directeur.

“Koen was geen spring in't veld, maar wel iemand die voor iedereen altijd klaar stond. Hij zag altijd het goede in zowel de leerkrachten als de leerlingen.”

Wielerclub

“Als mentor voor stagiairs en beginnende leerkrachten was hij steeds een grote steun en toeverlaat. Onze oprechte deelneming aan de familie. We zullen hem enorm missen.”

Koen Vangansbeke was lid van Sportvereniging Zomergem. Bijde club is de verslagenheid eveneens zeer groot. “Koen was sinds jaar en dag een zeer actief lid zowel als fietser en als organisator. Hij was een rustig man, nooit een verkeerd woord, altijd bereid voor een babbel en een luisterend oor. Hij zal een grote leegte nalaten in onze club”, schrijft de club op zijn Facebookpagina.