Anderlecht leent jonge verdediger weer uit aan Nederlandse club

Brussel - Anderlecht leent Wout Faes (19) het komende seizoen uit aan Excelsior Rotterdam. De Nederlandse club bedong geen aankoopoptie. Dat meldt de landskampioen op de clubwebsite.

De centrale verdediger speelde de voorbije seizoenshelft ook al op huurbasis in de Eredivisie. Faes kwam voor Heerenveen in actie in zeven competitiewedstrijden.

“Ik ben blij met deze nieuwe uitdaging”, aldus Faes. “Ik hoop bij Excelsior Rotterdam veel ervaring op te doen, zodat ik daarna als een completere speler kan terugkeren naar RSC Anderlecht.”