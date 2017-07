Al twaalf jaar in ons land, maar nu verplicht terug naar Roemenië: “Ik weet nog niet waar ik vanavond slaap”

Aalst - Attila Forian (22) woont sinds zijn tiende in Aalst maar moet nu verplicht terugkeren naar zijn geboorteland Roemenië. Normaal moest hij gisteren het land uit, maar hij wil kost wat kost bewijzen dat hij recht heeft op Belgische papieren.

Attila komt voor het eerst in België als hij vier jaar oud is. “Via een uitwisselingsproject”, zegt hij. “Drie maanden per jaar, tijdens de zomervakantie in Roemenië, logeerde ik bij een pleeggezin in Aalst. Zes jaar later kwam mijn moeder met mijn pleegouders overeen dat ik in België kon blijven. In het Osbroekpark deed ik drie jaar atletiek, ik speelde negen jaar toneel... bij jeugdtheater Prikkel was er niemand die me niét kende. Ik ben goed geïntegreerd, heb geen strafblad, ik heb veel vrienden gemaakt. Eerst in het lager aan de Immerzeeldreef in Aalst, nadien op het middelbaar in het internaat van de maritieme school in Oostende. Die richting was meer een keuze van mijn pleegouders en daarom ben ik op 19-jarige leeftijd het huis uitgetrokken. Toen ik meerderjarig werd, kreeg ik een ‘E-kaart’, Europese verblijfsdocumenten die tot maart 2018 geldig zijn. Na vijf jaar, normaal gezien dus eind dit jaar, zou ik officieel de Belgische identiteit kunnen aanvragen maar nu ben ik ambtshalve geschrapt. Dat gebeurde toen ik bij vrienden wilde inwonen maar mijn adres nog niet had veranderd. Toen andere mensen in mijn voormalige verblijfsplaats zijn ingetrokken en zich daar inschreven, werd mijn Europees paspoort ingetrokken.”

Omdat Attila ook een jaar lang in Oudegem woonde, hoopte hij in Dendermonde hulp te krijgen. Gisteren had hij een afspraak met de OCMW-voorzitter. “Maar in Dendermonde kunnen ze niks doen omdat ik in Aalst ingeschreven was, en in Aalst doen ze zelfs alsof ik niet besta”, zegt Attila.

Geldige domicilie

Schepen van Vreemdelingenzaken Karim Van Overmeire (N-VA) wil er weinig over kwijt. “Om privacyredenen kan ik over dit dossier niets zeggen”, aldus Van Overmeire. “In algemene zin is de eerste vraag of iemand een geldige domicilie heeft in Aalst. Als dat niet zo is, stopt het verhaal. Men kan van ons toch niet verwachten dat we documenten afleveren voor mensen die niet eens in onze stad wonen?”

Gisteravond bekeek Attila nog met zijn advocaat wat hij kan doen om het tij te keren. “Intussen weet ik niet waar ik vanavond zal slapen”, zegt hij. “In Roemenië heb ik niets: mijn biologische moeder spreekt geen Engels en ik heb er al jaren geen contact meer mee.”