Geen Peter Sagan meer in de Tour? Dan fietst de Slovaak wel in een andere dimensie!

Peter Sagan heeft opnieuw zin in fietsen, een week nadat hij uit de Tour de France werd gezet. De wereldkampioen mag dan wel niet meer deelnemen aan de Tour, maar daar heeft Sagan iets op gevonden. Op Facebook plaatste de Slovaak twee heerlijke parodieën op Stranger Things, een populaire Amerikaanse reeks over een andere dimensie. Gaat Sagan binnenkort in ‘the upside down’ fietsen, zoals de andere dimensie in de reeks genoemd wordt?