Wij onthullen hoeveel makelaars verdienen aan transfers in het Belgische voetbal. Overweegt u ook een carrièreswitch?

De Belgische eersteklassers betaalden in het seizoen 2015-16 allemaal samen 22,4 miljoen euro aan spelersmakelaars. Dat blijkt uit cijfers die voor het eerst werden vrijgegeven door de Belgische voetbalbond. Dat is liefst 2,5 keer zo veel als in Nederland, waar nochtans voor gelijkaardige sommen aan spelers werden verhandeld. Dat geld ‘verdwijnt’ dus uit het voetbal en wordt niet geherinvesteerd in andere spelers, trainers of (jeugd-)infrastructuur.

U kent ze misschien van de foto als één of andere nieuwe voetbalster in ons land aanspoelt: de voetbalmakelaar. Zijn (of haar, zoals in het geval van Nicolae Stanciu) reputatie is doorgaans ...