Dries Mertens tankt meteen vertrouwen bij Napoli: zes (!) goals in oefenmatch

Het nieuwe seizoen in de Italiaanse Serie A begint binnen net iets meer dan een maand. Dries Mertens hoopt met Napoli opnieuw tot op het einde mee te doen voor de titel, en tankte alvast vertrouwen in de eerste oefenmatch van de Partenopei. Tegen de kleine provenciale ploeg Bassa Anaunia werd het 17-0, Dries Mertens zorgde voor zes goals. De spits is dan wel zijn wilde haren kwijt, zijn doelpunteninstinct is er nog steeds!