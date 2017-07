Eerste test van futuristische Hyperloop een succes

De Amerikaanse start-up Hyperloop One heeft zijn eerste grote test van zijn concept van een futuristische hogesnelheidstrein met succes afgerond. Dat heeft het bedrijf woensdag gemeld.

De Hyperloop moet het mogelijk maken om passagiers over land grote afstanden te laten afleggen met snelheden van tot wel 1.200 kilometer per uur, door capsules in een bijna-vacuüm door een buis te laten zweven met magneten.

Foto: REUTERS

De test gebeurde al in mei in de Mojavewoestijn in de Amerikaanse staat Nevada. Hyperloop One slaagde er naar eigen zeggen in om een testvoertuig in een vacuüm voor vijf seconden boven rails te laten zweven aan een snelheid tot 112 kilometer per uur. Nadat eerder het voortstuwingsmechanisme al was getest, was het nu de bedoeling om de motor, de vacuümpomp, de magnetische levitatie en de elektromagnetische rem te beproeven.

Hyperloop One kondigde woensdag ook aan een prototype van een capsule te hebben gebouwd. Het gevaarte heeft een lengte van 8,5 meter en bestaat uit aluminium en carbon.