Donderdag mogelijk uitslag over jonge Ajax-speler die in elkaar zakte op het veld

Ajacied Abdelhak Nouri heeft woensdag in het ziekenhuis in Innsbruck enkele neurologische onderzoeken gehad. Donderdag gaan deze onderzoeken verder en het is dan de verwachting dat mogelijk ook over de uitslagen kan worden gecommuniceerd. Dat meldde Ajax woensdagavond.

De Amsterdamse club maakte dinsdag bekend dat er reden is voor voorzichtig optimisme over het herstel van Nouri. Een hersenscan en enkele andere neurologische onderzoeken lieten op die dag geen afwijkingen zien. Op maandag maakte Ajax al bekend dat het hart van Nouri normaal functioneert en onbeschadigd is.

Nouri verblijft nog steeds op de afdeling intensive care in het ziekenhuis van de Oostenrijkse stad. Hij zakte zaterdag tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar vanwege hartritmestoornissen. Nouri werd op het veld gereanimeerd en daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij in slaap gehouden.

Het was de bedoeling om Nouri de afgelopen 24 uur langzaam uit zijn slaap te halen. Daardoor kunnen de hersenfuncties verder en beter onderzocht worden.