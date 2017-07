Naar plastisch chirurg gaan is geen taboe meer in ons land: dit laten Belgen allemaal veranderen aan hun lichaam

Injecties met botox, ooglidcorrecties, borstvergrotingen. Plastische chirurgie om esthetische redenen is geen taboe meer in België. Dat blijkt uit het jaarverslag van de internationale beroepsvereniging van plastisch chirurgen. Voor het eerst staan daarin cijfers voor ons land. En die doen duizelen: elke werkdag zouden er 770 ingrepen plaatsvinden. “Esthetische chirurgie is een normale zaak geworden”, zeggen plastisch chirurgen.

Inspuitingen omdat je worstelt met die paar rimpels. Een operatie om van overtollig buikvet af te raken. Of zelfs een schaamlipcorrectie. Het klinkt voor sommigen verregaand. Maar veel Belgische vrouwen én mannen schamen zich in de verste verte niet meer om naar een plastisch chirurg te stappen voor een esthetische ingreep. Dat zeggen chirurgen in een reactie op nieuwe cijfers van beroepsvereniging ISAPS. “Als een vrouw twee decennia geleden een borstvergroting liet doen, was dat dé roddel van het dorp”, zegt professor Phillip Blondeel. “Vandaag is dat normaal.”

De nieuwe cijfers zijn gebaseerd op een enquête bij een deel van de plastisch chirurgen in ons land. Op basis daarvan heeft een Amerikaans onderzoeksbureau schattingen gemaakt. Een op de acht Belgische patiënten zou uit het buitenland komen. Toch geven de cijfers een indicatie van welke ingrepen veel of weinig gebeuren in ons land. Maar ook van hoe het totale aantal zich verhoudt tot dat van andere landen. ­Afgezet ten opzichte van het aantal inwoners staat België met bijna 200.000 ingrepen in de top drie van de 24 deelnemende landen. Verhoudingsgewijs zouden in ons land zelfs meer ingrepen gebeuren dan in de VS.

Ooglidcorrectie

De populairste chirurgische ingreep blijkt een ooglidcorrectie te zijn. ­Vorig jaar gebeurden er meer dan 18.000 in ons land. De operatie kost snel meer dan 1.000 euro. Meer dan de helft van de ­behandelingen zijn echter niet chirurgisch. Met op kop botoxinjecties. Dergelijke ingrepen zijn vaak een opstapje naar meer. “Als mensen hun plastisch chirurg beter kennen, durven ze sneller de vraag stellen of een operatie geen optie is”, zegt dokter Benoit Hendrickx.

Eerst praten, dan snijden

Het taboe op plastische chirurgie smelt dus als sneeuw voor de zon. De dokters zelf benadrukken dat er in veel gevallen meer aan de hand is dan een luxeprobleem. Te grote borsten kunnen lelijk zijn, maar ook fysieke last veroorzaken of knagen aan het zelfvertrouwen. Al is esthetisch vaak ook gewoon esthetisch, en willen vrouwen (én mannen) een operatie omdat ze simpelweg hopen er nadien mooier, jonger of frisser uit te zien.

“Het grote risico vandaag is dat er onvoldoende nagedacht wordt voor er geopereerd wordt”, zegt gezondheidspsychologe Elke Van Hoof (VUB). “Aan elke puur esthetische ingreep zouden een aantal gesprekken met een psycholoog moeten voorafgaan. Het is belangrijk eerst uit te maken of de operatie een langdurig effect kan hebben op iemands gemoedstoestand. Anders dreigt de tevredenheid snel weg te ebben en volgt de ene operatie de andere op.”