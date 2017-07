Deze vijf Red Flames moeten straks vlammen op het EK voetbal

Het is hun eerste grote tornooi ooit, maar de verwachtingen zijn hoog. Als álles meezit, mogen de Red Flames vanaf zondag dromen van een succesvol EK en een kans om het vrouwenvoetbal definitief op de kaart te zetten in België. Gisteren kwamen de 23 speelsters aan in Nederland, maar het is toch vooral uitkijken naar deze vijf.

Tessa Wullaert: De superster met de vlotte babbel

Eeuwig topschutter en als alles – maar dan ook alles – goed loopt ook wel kanshebber om op dit tornooi topschutter te worden. Geboren in West-Vlaanderen, gekweekt in Luik, geëvolueerd in Duitsland. Ster op het veld, boegbeeld van het vrouwenvoetbal ernaast, mede te danken aan haar vlotte babbel. Kon al voor veel geld naar China, maar speelt met Wolfsburg aan de top van de Bundesliga én in de Champions League. Wordt gesponsord door Adidas en speelt met gepersonaliseerde schoenen. Haar vader legt overigens twee bussen in om met een grote fanmeute naar de wedstrijden tegen Noorwegen en Denemarken te trekken.

Foto: BELGA

Davinia Vanmechelen: De jonge joker

Jongste van de groep – de op één na jongste van het hele tornooi – en tevens bij de kleinsten, maar daarom niet minder gevaarlijk. Enorm polyvalent, maar aanvallend een waar duivelinnetje uit een doosje. Wil graag kleuterjuf worden, droomt van de Duitse competitie, maar geniet nog het meest van haar lokaal voetbalpleintje waar ze nog geregeld opduikt. Trekt naar Genk, maar komt van Standard waar ze geregeld carpoolde met Imke Courtois die zich wat over de tiener ontfermde. Ging in maart even de vrouwenvoetbalwereld rond toen ze op de Cyprus Cup tegen Noord-Korea scoorde met een geweldig afstandsschot.

Foto: BELGA

Aline Zeler: De allround recordkapitein

Kapitein, ouderdomsdeken, recordinternational, meest ervarene en mama van de groep. Speelde over heel België – van Anderlecht tot Standard – en over het hele veld, want na spits is ze nu centrale verdedigster. Toen België het WK 2015 niet wist te halen, zwoer ze om voort te doen tot ze een groot tornooi zou halen. Naast Red Flame ook verantwoordelijke voor de ACFF, de Waalse tak van de voetbalbond. Vergelijkt ‘de geest van haar carrière’ met die van Timmy Simons: altijd het maximum geven voor het team. Kan op het EK de kaap van de 100 interlands ronden, al moet België dan wel de finale halen.

Foto: Photo News

Yana Daniëls: Ooit busbestuurster, nu comeback kid

Vorig jaar en het jaar voordien nog schijnbaar verloren voor het voetbal, vandaag potentieel basisspeler op een Europees kampioenschap voetbal. Liep in 2015 een zware knieblessure op, maar werd door bondscoach Ives Serneels bij de Red Flames gehouden als videoanaliste. Knokte zich via Anderlecht terug naar het hoogste niveau en speelde in april tegen Spanje haar eerste interland in iets meer dan twee jaar. Combineerde destijds haar studies met een job als buschauffeur. Vanaf volgend seizoen als enige Red Flame actief in Engeland. Bristol wordt haar nieuwe club.

Foto: BELGA

Janice Cayman: De vinnige American Dreamer

Heeft al twee periodes in de Verenigde Staten achter de rug. De eerste als student-speelster, de tweede als lid van Western NY Flash. Werd in die tweede passage kampioen, al speelde ze wel niet al te veel mee. Kreeg wel net als haar ploegmaats een titelmedaille, al raakte die wel een paar maanden zoek na de passage van een orkaan. Snelle, vinnige speelster die na Wullaert de beste van het pak is. Na haar tweede passage in de VS beland bij het Franse Montpellier. Speelt daar samen met goede vriendin Anouk Dekker die ze in de derde groepswedstrijd tegen Nederland partij zal moeten geven.