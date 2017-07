CLUBNIEUWS. Belg van Club kan international worden van... Maleisië, compromis voor Acheampong?

Bij Anderlecht zijn ze nog niet overtuigd dat China de ideale stap is voor Frank Acheampong. Paars-wit wil dan ook een compromis uitwerken die voor alle partijen gunstig is. Club Brugge-verdediger Dion Cools kan international worden. Voorlopig niet van België, wel van... Maleisië. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Chinees compromis voor Acheampong: eerst verhuur

Frank Acheampong (23) is naar China afgereisd en legde zelfs al medische tests af bij Tianjin Teda. Toch is de spurtbom van Anderlecht nog niet helemaal overtuigd dat China de ideale volgende stap in zijn carrière is. Daarom kwam tijdens de onderhandelingen een compromis op tafel. Tianjin Teda zou Acheampong eerst tot november – het einde van de Chinese competitie – huren van Anderlecht met een serieuze aankoopoptie. Zo krijgen alle partijen vier maanden de tijd om te zien of het een perfecte match is alvorens de miljoenen worden uitgegeven. Voelt Acheampong zich er niet thuis, dan keert hij terug naar RSCA. Deze deal zal eerstdaags afgesloten worden.

CLUB BRUGGE. Maleisische bondscoach wil Dion Cools

Nelo Vingada, de Portugese bondscoach van de nationale ploeg van Maleisië, wil Dion Cools (Club Brugge, foto) overtuigen over voor Maleisië te kiezen. Dat liet hij weten aan ESPN. Cools heeft Maleisische roots langs de kant van zijn moeder en kan voor het Aziatisch schiereiland uitkomen. Of Cools dat zelf wil, is maar de vraag. Al liet de jonge rechtsachter vorig seizoen al weten alle opties open te laten. “We staan met Cools in contact”, zegt Vingada. “Of hij voor Maleisië wil spelen weten we niet, maar we kunnen maar proberen.” Maleisië staat momenteel 167ste op de FIFA-ranking.

OHL. Thaise eigenaars beschuldigd van fraude

King Power, het Thaise bedrijf van Vichai Srivaddhanaprabha die in 2010 Leicester kocht voor 45 miljoen euro en meteen 110 euro in de club pompte, wordt volgens de Britse krant The Guardian in Thailand beschuldigd van fraude. Het bedrijf van taxfree shops zou in de luchthaven van Bangkok Suvarnabhumi, waar het een monopolie heeft, de Thaise overheid voor 369 miljoen euro hebben opgelicht. Twee maanden geleden werd King Power via de zoon van Srivaddhanaprabha, Aiyawatt, ook eigenaar van OHL in 1B. King Power ontkent alle schuld.